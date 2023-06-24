Зеленский косвенно поддержал действия Пригожина и назвал Россию "слабой"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, против которого возбуждено дело по факту призыва к мятежу, и утверждает, что Россия на фоне последних событий показала свою "слабость".

В сообщении в Telegram-канале Зеленский написал, что в РФ якобы наблюдается "хаос" и "слабость России очевидна".

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов фактически оправдал действия Пригожина, заявив, что он якобы "говорит в большей степени правду", в частности об оснащении российских сил и ходе боевых действий.

До этого в Telegram-канале Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. Так, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.