Глава Twitter, а также генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск использовал мем, чтобы прокомментировать захват Ростова-на-Дону солдатами ЧВК "Вагнер". Соответствующий пост появился в официальном аккаунте миллиардера в Twitter.

Примерно в 13:30 по московскому времени Илон Маск опубликовал мем, который иллюстрирует разную реакцию мужчин и женщин на какие-либо события. На нем изображена спящая девушка и условный мужчина с красными от бессонницы глазами.

"Как спят мальчики? Никак. Мальчики следят за ситуацией с ЧВК "Вагнер", – гласит текст на картинке.

Пост Илона Маска менее чем за час набрал более 3,2 млн просмотров, 83 тыс. лайков и более 4 тыс. комментариев. В комментариях люди в основном делятся своими мнениями о ситуации, а также публикуют другие тематические мемы.