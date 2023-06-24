Глава Twitter, а также генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск использовал мем, чтобы прокомментировать захват Ростова-на-Дону солдатами ЧВК "Вагнер". Соответствующий пост появился в официальном аккаунте миллиардера в Twitter.
Примерно в 13:30 по московскому времени Илон Маск опубликовал мем, который иллюстрирует разную реакцию мужчин и женщин на какие-либо события. На нем изображена спящая девушка и условный мужчина с красными от бессонницы глазами.
"Как спят мальчики? Никак. Мальчики следят за ситуацией с ЧВК "Вагнер", – гласит текст на картинке.
Пост Илона Маска менее чем за час набрал более 3,2 млн просмотров, 83 тыс. лайков и более 4 тыс. комментариев. В комментариях люди в основном делятся своими мнениями о ситуации, а также публикуют другие тематические мемы.
Пост Маска – хоть и одна из самых ярких, но далеко не единственная реакция англоязычной части интернет-аудитории на военный мятеж ЧВК "Вагнер". Ранее, например, журналист американского издания The Verge сравнил обстановку в Ростове-на-Дону с видеоигрой Call of Duty.