Глава ведомства Кирилл Буданов заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" якобы "говорит в большей степени правду", в частности об оснащении российских сил и ходе боевых действий, а все последние события назвал "встречным боем" между правдой и неправдой

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов фактически оправдал действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в отношении которого возбудили дело о призыве к вооруженному мятежу.

В эфире телеканала "Рада" Буданов заявил, что Пригожин якобы "говорит в большей степени правду", в частности об оснащении российских сил и ходе боевых действий, а все последние события назвал "встречным боем" между правдой и неправдой.

Украинские СМИ и Telegram-каналы регулярно распространяют дезинформацию о плохом оснащении российской армии и неудачах на линии соприкосновения в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако, согласно официальным данным, положение дел другое. ВС РФ удерживают занятые позиции по всему фронту, а на ряде направлений даже продвигаются вперед, нанося существенный урон противнику.

Ранее в Telegram-канале Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.