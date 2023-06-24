Эстония усилила охрану своих границ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в стране усилили охрану границ и внимательно наблюдают за ситуацией с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в России. Об этом политик сообщила в Twitter.

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Каллас заявила, что прямой угрозы для Эстонии нет. Однако власти наблюдают за ситуацией и обмениваются информацией с союзниками.

«Могу заверить, что прямой угрозы нашей стране нет. Охрана границ усилена. Я также призываю наших людей не выезжать ни в какую часть России», — написала премьер-министр.

Ранее представитель Елисейского дворца заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон также следит за развитием ситуации ЧВК «Вагнер». При этом Елисейский дворец по-прежнему фокусируется на поддержке Украины.