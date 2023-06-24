Появилась первая реакция иностранных правительств на ситуацию в России на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Британии заявило, что «российскому государству брошен самый серьезный вызов за последнее время».

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно Росгвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться этот кризис», - сказано в сообщении.

Британский МИД призвал воздерживаться от поездок в Россию.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в связи с ситуацией в России сегодня утром провел консультации с премьер-министром и министром обороны.

«За развитием событий на нашей восточной границе ведется постоянное наблюдение», - сказал он.

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон «внимательно следит за ситуацией в России» и «по-прежнему сосредоточен на поддержке Украины».

Власти ФРГ и Италии также отметили, что «мы внимательно следим за событиями в России».