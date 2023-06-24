В Евросоюзе высказались по поводу ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

В Европейской комиссии высказались по поводу ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в России . Об этом сообщает НТВ .

Ранее представитель Елисейского дворца заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон также следит за развитием ситуации ЧВК «Вагнер». При этом Елисейский дворец по-прежнему фокусируется на поддержке Украины.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».