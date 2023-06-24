Президент Польши Анджей Дуда рассказал в социальных сетях, что, на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер», провел совещание с премьер-министром Матеушем Моравецким и рядом других высокопоставленных лиц. Об этом пишет РИА «Новости».

Дуда пояснил, что в субботу утром, 24 июня, провел консультации с премьером и руководством Минобороны республики. Он добавил, что также связался с союзниками.

Отмечается, что глава государства не посчитал нужным рассказать, с кем конкретно из лидеров западных стран он провел телефонные переговоры.

По его словам, власти Польши следят за развитием событий в России.

Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер уточнил, что Дуда связался также с вице-премьером Ярославом Качиньским.