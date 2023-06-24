МИД КНДР отреагировал на высказывания Блинкена о Северной Корее

Госсекретарь США Энтони Блинкен является «дипломатом низкого уровня», заявил директор департамента МИД КНДР, ответственного за политику по отношению к США, Квон Чон Гын. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что Блинкен в ходе государственного визита в Китай встретился с рядом высокопоставленных чиновников страны. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем он затронул вопрос Северной Кореи.

В частности, предупредил о жестких мерах со стороны Вашингтона по отношению к республике, которые будут предприняты в случае, если Пекин не повлияет на Северную Корею.

Квон Чон Гын пояснил, что угрозы в адрес его страны показали уровень Блинкена. Директор департамента уточнил, что госсекретарь пытается преподнести себя как опытного и интеллигентного человека, но на самом деле является «дипломатом низкого разряда».