Последний памятник, посвященный советскому писателю Максиму Горькому, демонтировали в Полтавской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские телеграм-каналы.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей происходит на Украине с 2015 года в рамках «закона о декоммунизации». С 202 года Киев начал также уничтожать мемориалы, связанные с Россией. Уже демонтировано 145 объектов, в их числе 28 памятников Пушкину, 9 памятников Горькому и 4 памятника Суворову.