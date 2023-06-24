В полтавском селе снесли памятник Максиму Горькому
Последний памятник, посвященный советскому писателю Максиму Горькому, демонтировали в Полтавской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские телеграм-каналы.
Каналы пишут, что история памятников Горькому в регионе «наконец-то завершилась».
«Демонтирован последний. В селе Верхняя Мануйловка», - сказано в сообщении.
Бетонный постамент с бюстом Горького находился в центре села.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей происходит на Украине с 2015 года в рамках «закона о декоммунизации». С 202 года Киев начал также уничтожать мемориалы, связанные с Россией. Уже демонтировано 145 объектов, в их числе 28 памятников Пушкину, 9 памятников Горькому и 4 памятника Суворову.
Ранее на западной Украине были снесены шесть мемориалов, посвященные советским воинам.