В Японии зафиксировали первый случай смерти человека от вируса Оз

Согласно информации портала, вирусом заразилась 70-летняя жительница префектуры Ибараки. Она скончалась в 2022 году. На ее теле были обнаружены следы от укуса клеща. Отмечается, что женщина обратилась за медицинской помощью с пневмонией. Через 26 дней она умерла от миокардита. На бедре женщины был обнаружен укусивший ее клещ. Позже медики выяснили, что она заразилась вирусом Оз. Уточняется, что вирус Оз был впервые обнаружен в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей, но до этого момента случаев заражения людей выявлено не было.