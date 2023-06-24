В Японии зафиксировали первый случай смерти человека от вируса Оз

Японские медики зафиксировали первый случай смерти человека от вируса Оз
В Японии медики зафиксировали первый случай заражения и смерти человека от вируса Оз. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Минздрав.
Согласно информации портала, вирусом заразилась 70-летняя жительница префектуры Ибараки. Она скончалась в 2022 году. На ее теле были обнаружены следы от укуса клеща. Отмечается, что женщина обратилась за медицинской помощью с пневмонией. Через 26 дней она умерла от миокардита. На бедре женщины был обнаружен укусивший ее клещ. Позже медики выяснили, что она заразилась вирусом Оз. Уточняется, что вирус Оз был впервые обнаружен в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей, но до этого момента случаев заражения людей выявлено не было.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться страховками от укусов клещей. Вместо заграничных отпусков на майских праздниках, россияне выбрали небольшие поездки на природу.