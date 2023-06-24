Такер Карлсон рассказал американцам о «русской теории заговора»

Журналист Карлсон: США пытаются оправдать ситуацию в стране теорией заговора из России
Американские власти пытаются списать сложившуюся в стране ситуацию на некие теории заговора из России. Такое мнение высказал экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу в Twitter (заблокирован в РФ).
"Все вокруг ветшает и чахнет, вы чувствуете, что происходит что-то очень нехорошее, и все свидетельства указывают на то, что так и есть, но власть этого признавать ни за что не хочет", - приводит его слова РИА Новости.
Карлсон предложил зрителям на миг представить, что они оказались на борту горящего самолета.
""В салоне дым!" - говорите вы бортпроводнице. "А ну, замолчите, расист!" - отвечает она. Это опасная теория заговора, которую придумали русские"", - сказал журналист.
Напомним, что популярный консервативный ведущий Такер Карлсон был уволен с Fox News из-за его критики в адрес властей США на фоне конфликта на Украине. Сам Карлсон после увольнения обвинил американских политиков и СМИ в сговоре и умышленном замалчивании важных вопросов о будущем страны.