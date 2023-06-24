В Конгрессе США запросили слушания Блинкена и главы ЦРУ из-за Китая

Ранее высокопоставленные представители администрации США опешили от слов президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпина. Байден назвал его «смущенным диктатором» и заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за сбития китайского аэростата. В Белом доме немедленно указали, что высказывания лидера США не отражают официальную политику Вашингтона. В администрации выразили уверенность, что высказывание Байдена никак не повлияет на отношения с Китаем и не нивелируют успехи, достигнутые после визита Энтони Блинкена в Китай.