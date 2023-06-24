В Конгрессе США запросили слушания Блинкена и главы ЦРУ из-за Китая
Запрос на организацию слушаний с участием директора ЦРУ Уильяма Бернса и государственного секретаря США Энтони Блинкена поступил от председателей комитета по международным отношениям палаты представителей и сената Конгресса США Майкл Маккол и Роберт Менендес. Об этом пишет News.ru со ссылкой на официальный сайт комитета палаты.
Как говорится в сообщении, законодатели планируют провести засекреченный брифинг на фоне сообщений о шпионской базе Китая на Кубе.
Конгрессмен Майкл Маккол и сенатор Боб Менендес выразили свою обеспокоенность последствиями появления подобной базы, так как она угрожает национальной безопасности США.
Ранее высокопоставленные представители администрации США опешили от слов президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпина. Байден назвал его «смущенным диктатором» и заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за сбития китайского аэростата. В Белом доме немедленно указали, что высказывания лидера США не отражают официальную политику Вашингтона. В администрации выразили уверенность, что высказывание Байдена никак не повлияет на отношения с Китаем и не нивелируют успехи, достигнутые после визита Энтони Блинкена в Китай.