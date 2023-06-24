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Такер Карлсон рассказал о «теории заговора из России»

Вашингтон пытается оправдать ситуацию в США некими теориями заговора из России. Об этом заявил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу в Twitter.

Бывший ведущий Fox News рассказал о «теории заговора из России»
© ТАСС

«Все вокруг ветшает и чахнет, вы нутром чувствуете, что происходит что-то очень нехорошее, и все свидетельства указывают на то, что так и есть, но люди у власти этого признавать ни за что не хотят», — сказал он.

Карлсон сравнил положение дел с горящим самолетом.

«"В салоне дым!" — говорите вы бортпроводнице. "А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские».

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