Бывший ведущий Fox News рассказал о «теории заговора из России»

Такер Карлсон рассказал о «теории заговора из России»
Вашингтон пытается оправдать ситуацию в США некими теориями заговора из России. Об этом заявил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу в Twitter.
«Все вокруг ветшает и чахнет, вы нутром чувствуете, что происходит что-то очень нехорошее, и все свидетельства указывают на то, что так и есть, но люди у власти этого признавать ни за что не хотят», — сказал он.
Карлсон сравнил положение дел с горящим самолетом.
«"В салоне дым!" — говорите вы бортпроводнице. "А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские».
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