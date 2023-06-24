В США заявили, что институт в Ухане не имеет отношения к пандемии

Разведывательные силы США не располагают информацией о том, что к пандемии COVID-19 причастен инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае. Такой вывод приводится в докладе американских спецслужб, рассекреченная версия которого была обнародована аппаратом директора национальной разведки США, пишет ТАСС.

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Как говорится в документе, Вашингтон не обладает свидетельствами того, что исследования лаборатории в Ухане до пандемии включали в себя вирус SARS-CoV-2 или близкий ему предшественник. Также у США нет никаких данных о том, что до пандемии в Ухане произошел инцидент, который мог привести к пандемии COVID-19.

В докладе указано, что разведывательные сообщества США пришли к выводу: SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия. В Уханьском институте занимались генной инженерией, но нет указаний на использование в экспериментах SARS-CoV-2, сказано в документе.

«По нашим оценкам, некоторые ученые Уханьского института вирусологии занимались генной инженерией коронавирусов, используя для этого обычные лабораторные методы», — уточнила разведка США.