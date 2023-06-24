В Белом доме заявили, что следят за ситуацией в России

Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации с попыткой военного мятежа в России. Они намерены посоветоваться с партнерами и союзниками по этой ситуации. Об этом заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, передает РИА Новости.