В Белом доме заявили, что следят за ситуацией в России
Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации с попыткой военного мятежа в России. Они намерены посоветоваться с партнерами и союзниками по этой ситуации. Об этом заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, передает РИА Новости.
«Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в круглосуточном режиме получает информацию от ФСБ, Министерства обороны и Росгвардии о принимаемых мерах против попытки военного мятежа.
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