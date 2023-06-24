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В Белом доме заявили, что следят за ситуацией в России

Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации с попыткой военного мятежа в России. Они намерены посоветоваться с партнерами и союзниками по этой ситуации. Об этом заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, передает РИА Новости.

В Белом доме заявили, что следят за ситуацией в России
© РИА Новости

«Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в круглосуточном режиме получает информацию от ФСБ, Министерства обороны и Росгвардии о принимаемых мерах против попытки военного мятежа.

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