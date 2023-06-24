В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО

Президенту Владимиру Зеленскому придется признать поражение Киева, так как контрнаступление провалилось. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА Новости.

Он пояснил, что Зеленский в преддверии саммита НАТО, на котором главной темой для обсуждения выступит военный конфликт на Украине, всеми способами пытался доказать союзникам, что украинские военнослужащие в ходе наступления добились больших успехов. Решение о начале контрнаступления принималось исключительно из политических соображений, считает отставной разведчик. Он указал, что у Зеленского не получилось реализовать тот военный сценарий, который ожидали увидеть в НАТО.

«Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься», — считает Риттер.

Он подчеркнул, что Зеленскому придется признать поражение, признать, что война проиграна. При этом на проигравшей стороне не только Киев, но и НАТО и коллективный Запад.