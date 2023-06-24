Конгрессмены предложили провести закрытый брифинг по базе КНР на Кубе

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Отмечается, что конгрессмены призвали Блинкена и Бернса ответить на вопросы о базе, которую Пекин якобы использует для радиоэлектронной разведки в отношении США.

"Понимая деликатность этого вопроса, Конгресс все же требует большей прозрачности и ясности о развитии событий", - говорится в обращении конгрессменов.

Маккол и Менендес предложили провести закрытый брифинг для членов комитетов по иностранным делам не позднее 14 июля 2023 года.