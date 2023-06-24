Макрон заявил о создании нового миропорядка

Западные страны неэффективны в решении вопросов, возникающих в отношении стран Юга, которые сталкиваются с изменением климата и бедностью. Поэтому попытки создать новый мировой порядок более чем возможны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

«Мы недостаточно эффективны по отношению к Югу и многие страны сталкиваются с бедностью и изменением климата», — сказал он.

При этом лидер Франции добавил, что считает правильной поддержку Киева, так как в этом случае Запад пытается защитить «свободу, принципы и международное право».

По его словам, западные страны обязаны ответить на этот «сюжет двойного стандарта», в противном случае кто-то может воспользоваться конфликтом и построить альтернативный многосторонний порядок, новые финансовые институты. Позже они скажут, что МВФ, Всемирный банк и ООН более не эффективны в решении проблем, указал лидер Франции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российской стороне ничего неизвестно о причине желания Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС.