CNN: конфликт Пригожина и Минобороны не прошел мимо Вашингтона

США внимательно следят за ситуацией в России после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина . Об этом CNN заявил высокопоставленный источник.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.