США помогут в расследовании крушения батискафа «Титан»

Управление безопасности на транспорте США (NTSB) поможет в расследовании крушения батискафа «Титан». Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на анонимный источник, передает РИА Новости.

Источник рассказал, что NTSB совместно с Береговой охраной попытаются выяснить возможную причину катастрофы.

Ранее Береговая охрана США, занимавшаяся поиском батискафа, связь с которым оборвалась в воскресенье вскоре после его погружения в районе затопления лайнера «Титаник», сообщила об обнаружении обломков аппарата. Власти пришли к выводу, что в результате взрыва на судне все пять членов экипажа погибли.

Найденные обломки «Титана» свидетельствуют о том, что аппарат сжался из-за сильного давления, поэтому экипаж, вероятно, погиб мгновенно еще в воскресенье. Своими мыслями поделился старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Если части нашли, значит он схлопнулся. Погибли мгновенно», — сказал он.