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Макрон призвал Европу к самостоятельности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз (ЕC) должен стремиться к тому, чтобы стать более самостоятельным. По словам французского лидера, «это полезно для мирового порядка». Свое мнение он озвучил в интервью телекомпании CNN.

Макрон призвал Европу к самостоятельности
© ТАСС

Макрон считает, что большая автономность Европы и способность ЕС решать региональные проблемы самостоятельно будут полезны и США.

«Произойдет ли это через несколько лет или десятилетий? Я не уверен в этом», — высказался политик.

Президент Франции желает, чтобы европейцы стали независимыми в плане технологий, обороны энергетики.

«Никто не знает, что может приключиться с остальным миром, и если вы зависимы от одной страны, то можно попасть в очень непростую ситуацию», — сказал он.

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