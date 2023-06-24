Макрон призвал Европу к самостоятельности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз (ЕC) должен стремиться к тому, чтобы стать более самостоятельным. По словам французского лидера, «это полезно для мирового порядка». Свое мнение он озвучил в интервью телекомпании CNN.
Макрон считает, что большая автономность Европы и способность ЕС решать региональные проблемы самостоятельно будут полезны и США.
«Произойдет ли это через несколько лет или десятилетий? Я не уверен в этом», — высказался политик.
Президент Франции желает, чтобы европейцы стали независимыми в плане технологий, обороны энергетики.
«Никто не знает, что может приключиться с остальным миром, и если вы зависимы от одной страны, то можно попасть в очень непростую ситуацию», — сказал он.
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