Лондон засекретил информацию о взрыве «Титана»

ВМС Великобритании зафиксировали взрыв батискафа «Титан», но засекретили данные. Об этом сообщает издание inews со ссылкой на источник в военной структуре Британии.

Уточняется, что взрыв был замечен системой акустического обнаружения – благодаря аналогичному оборудованию о взрыве одновременно узнали и ВМС США. При этом американская сторона утверждает, что данные о взрыве были оперативно переданы организаторам поисково-спасательной операции. Как заявил источник, британские ВМС так делать не стали – они пометили аналогичную информацию как секретную и не стали передавать её спасателям, которые искали батискаф.