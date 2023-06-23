Лондон засекретил информацию о взрыве «Титана»

Лондон знал о взрыве «Титана», но засекретил информацию
ВМС Великобритании зафиксировали взрыв батискафа «Титан», но засекретили данные. Об этом сообщает издание inews со ссылкой на источник в военной структуре Британии.
Уточняется, что взрыв был замечен системой акустического обнаружения – благодаря аналогичному оборудованию о взрыве одновременно узнали и ВМС США. При этом американская сторона утверждает, что данные о взрыве были оперативно переданы организаторам поисково-спасательной операции. Как заявил источник, британские ВМС так делать не стали – они пометили аналогичную информацию как секретную и не стали передавать её спасателям, которые искали батискаф.
19 июня батискаф «Титан» отправился к месту затопления знаменитого корабля «Титаник», но в какой-то момент перестал выходить на связь. На его борту находилось 5 человек. Для поисков подводного аппарата была развёрнута масштабная поисковая операция, которая смогла обнаружить обломки батискафа. Их характер свидетельствовал о взрыве и полном разрушении подводного аппарата. 22 июня береговая охрана США подтвердила гибель экипажа «Титан».
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