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По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По всей Украине объявлена воздушная тревога
© РИА Новости

Отмечается, что первый сигнал тревоги прозвучал сразу во всех областях Украины в 21:38. Подробностей происходящего пока не поступало.

Стало известно о переброске резервов ВСУ под Купянск

Последний раз воздушная тревога на Украине объявлялась в ночь на 23 июня. Тогда же прозвучали взрывы во Львове, Днепропетровской области и Запорожье.