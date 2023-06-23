По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что первый сигнал тревоги прозвучал сразу во всех областях Украины в 21:38. Подробностей происходящего пока не поступало.