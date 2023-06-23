По всей Украине объявлена воздушная тревога
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что первый сигнал тревоги прозвучал сразу во всех областях Украины в 21:38. Подробностей происходящего пока не поступало.
Последний раз воздушная тревога на Украине объявлялась в ночь на 23 июня. Тогда же прозвучали взрывы во Львове, Днепропетровской области и Запорожье.
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