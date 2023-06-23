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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Тревога о воздушном нападении объявлена во всех регионах Украины, сообщает РИА Новости.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
© РИА Новости

Кроме того, во Львове произошли взрывы, также несколько взрывов было в Днепропетровской области и контролируемом Киевом городе Запорожье.

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В ночь на 20 июня воздушную тревогу объявили в центре и на западе Украины: в Киеве и области, а также в Черниговской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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