Мэр Лондона не исключил возвращение Британии в состав ЕС

"Я как мэр сделаю все, чтобы правительство [лейбористов] было как можно более проевропейским. Мы не собираемся возвращаться в ЕС в ближайшее время. Но лейбористское правительство может снова стать очень близким к ЕС, - продолжил Хан. - Лейбористы уже давно говорят о большем сближении с ЕС. Конечно, мой приоритет - Лондон, а приоритет партии - страна и победа на выборах 2024 года".



"Сегодня молчание правительства о последствиях этого голосования [о выходе Великобритании из состава ЕС в 2016 году] и о том негативном влиянии, которое оно оказывает на экономику, экспорт, производительность, инвестиции, рост инфляции и стоимости жизни, вакансии в сфере общественного питания, здравоохранения, строительства... не говоря уже о репутационном ущербе для нашей страны, неприемлемо", - отметил мэр Лондона.