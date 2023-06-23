Мэр Лондона не исключил возвращение Британии в состав ЕС к 2050 году
Мэр Лондона Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию, считает, что к 2050 году Великобритания может вновь стать членом Евросоюза.
В опубликованном в пятницу интервью итальянской газете La Repubblica мэр ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, видит ли он страну в ЕС к 2050 году.
"Я очень в это верю. Я думаю, что в течение следующих 10 лет снова будет много дискуссий по этому вопросу. Это долгий процесс, как в 1970-х годах, когда Великобритания присоединилась к сообществу", - сказал Хан.
Последние опросы общественного мнения показывают, что лейбористы опережают по популярности правящую Консервативной партией и имеют высокие шансы победить на парламентских выборах, которые должны состояться в стране до конца 2024 года. Официальная программа партии предусматривает более тесное взаимодействие с ЕС, но не возвращение королевства в состав Евросоюза.
"Я как мэр сделаю все, чтобы правительство [лейбористов] было как можно более проевропейским. Мы не собираемся возвращаться в ЕС в ближайшее время. Но лейбористское правительство может снова стать очень близким к ЕС, - продолжил Хан. - Лейбористы уже давно говорят о большем сближении с ЕС. Конечно, мой приоритет - Лондон, а приоритет партии - страна и победа на выборах 2024 года".
"Сегодня молчание правительства о последствиях этого голосования [о выходе Великобритании из состава ЕС в 2016 году] и о том негативном влиянии, которое оно оказывает на экономику, экспорт, производительность, инвестиции, рост инфляции и стоимости жизни, вакансии в сфере общественного питания, здравоохранения, строительства... не говоря уже о репутационном ущербе для нашей страны, неприемлемо", - отметил мэр Лондона.
Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.
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