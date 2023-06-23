Президент Литвы наградит генсека НАТО орденом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит в понедельник Вильнюс, где получит из рук президента Литвы Гитанаса Науседы орден и побывает на учениях Griffin Storm армии республики и приписанного к ней контингента Бундесвера. О повестке дня визита, к которому присоединится министр обороны ФРГ Борис Писториус, в пятницу сообщила пресс-служба литовского лидера.

"Президент наградит генерального секретаря Большим крестом ордена Витиса", - отмечает пресс-служба.

Это вторая по значимости военная награда Литвы. Формулировка, в соответствии с которой награждается Столтенберг, не указана.

Делегация Североатлантического альянса и литовское руководство примет участие в заседании Совета НАТО, повестка которого не уточняется.

Затем президент и генсек отправятся на полигон около города Пабраде Швенчёнского района, находящегося у границы с Белоруссией. Там они будут наблюдать за ходом учений Griffin Storm. В маневрах принимают участие около 1 тыс. военнослужащих 411-го мотопехотного батальона, военные инженеры, разведывательное подразделение бригады Бундесвера с 320 единицами боевой техники, а также личный состав мотопехотного батальона имени Альгирдаса армии Литвы.