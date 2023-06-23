Финская таможня начнет возвращать в РФ прицепы с российскими номерами

«По нашим оценкам, сейчас около 40% коммерческих автомобильных перевозок, выполняющихся через восточную границу, связаны с прицепами или полуприцепами, зарегистрированными в России», — заявил директор департамент Сами Ракшит.

В частности, по предложению стран Балтии и Польши в него вошли ограничения для транспорта, запрещающие транзит товаров в ЕС на зарегистрированных в России прицепах.