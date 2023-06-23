Финская таможня начнет возвращать в РФ прицепы с российскими номерами

Финская таможня с 24 июня начнёт возвращать в РФ прицепы с российскими номерами
Причина — выполнение новых санкций Евросоюза, сообщили в пресс-службе департамента таможенного контроля страны.
«По нашим оценкам, сейчас около 40% коммерческих автомобильных перевозок, выполняющихся через восточную границу, связаны с прицепами или полуприцепами, зарегистрированными в России», — заявил директор департамент Сами Ракшит.
Его слова приводит «Интерфакс».Сегодня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций.
В частности, по предложению стран Балтии и Польши в него вошли ограничения для транспорта, запрещающие транзит товаров в ЕС на зарегистрированных в России прицепах.