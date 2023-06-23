Психолог объяснила, почему Макрон мечтает о телефонном звонке от Путина
Психолог Наиля Бирарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон часто говорит о своих телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным из-за «желания показать значимость». Об этом сообщает «Абзац».
По словам Бираровой, эти телефонные звонки помогают Макрону доказать свою значимость.
«Звонки президенту Франции нужны для того, чтобы доказать обществу, своим коллегам из других стран и самому себе свою значимость и нужность. Таким образом, получая огромную реализацию от своих действий, якобы он при деле», – заявила она.
Психолог также добавила, что Макрону «было бы приятно», если бы ему позвонил Путин.
«В ситуации со звонками нашему президенту у Макрона присутствует конкурентная борьба двух значимых президентов, двух значимых стран. Конечно, Макрону было бы очень приятно, если бы Владимир Владимирович до него снизошёл и ему позвонил. Несмотря на то что ему это нужно и важно, он не может обуздать эго и гордыню и сделать первый шаг», – подытожила Бирарова.
Ранее Макрон заявил, что готов вести диалог с Путиным, если тот проявит желание.