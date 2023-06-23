Психолог объяснила, почему Макрон мечтает о телефонном звонке от Путина

«В ситуации со звонками нашему президенту у Макрона присутствует конкурентная борьба двух значимых президентов, двух значимых стран. Конечно, Макрону было бы очень приятно, если бы Владимир Владимирович до него снизошёл и ему позвонил. Несмотря на то что ему это нужно и важно, он не может обуздать эго и гордыню и сделать первый шаг», – подытожила Бирарова.