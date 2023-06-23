Стали известны требования Турции для одобрения заявки Швеции в НАТО

Турция потребовала от властей Швеции выдать всех подозреваемых в терроризме курдских сепаратистов из Рабочей партии Курдистана, а также Курдских отрядов народной самообороны. Взамен Турция согласна одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой свои на источники.

Уточняется, что озвученное условие позволит Швеции заручиться поддержкой Турции на следующем саммите НАТО в Вильнюсе. Для этого власти Швеции должны экстрадировать тех курдов, которых в Турции подозревают в терроризме – это более 130 человек. Источник добавляет, что таким образом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продемонстрировать свою решимость в вопросе борьбы с терроризмом.

При этом ранее Швеция уже выполнила ряд требований Турции для одобрения заявки на вступление в НАТО. В частности, Стокгольм снял запрет на экспорт оружия, а также внёс несколько поправок в законы о противодействии терроризму. Однако после выполнения этих действий Турция так и не одобрила заявку Швеции.