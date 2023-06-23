В ночь на 23 июня в небе над Польшей заметили неопознанный летающий объект. Об этом сообщает РИА «Новости».

В сеть попала любительская видеозапись с неопознанным объектом. На кадрах можно заметить светящуюся сферу, которая быстро движется, оставляя за собой заметный след.

«Что это? Быстро летит. Летит с юга на север», – спрашивает голос снимающего за кадром.

Пользователи сети разделились во мнениях касательно природы объекта. Как предположил астроном-любитель Кароль Войтицкий, на кадры попали падающие в атмосфере обломки искусственного спутника земли. При этом его коллега Адам Хурцевич утверждает, что загадочный объект представляет из себя вторую ступень китайской ракеты Chang Zheng 2D, которая в момент съёмки сходит с околоземной орбиты.