Планктон убил тысячи рыб в Таиланде

Несколько километров пляжей в провинции Чумпхон в Таиланде оказались усеяны мертвыми рыбами, которых убило цветение планктона. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Reuters.

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По словам экспертов, рыбы погибли из-за аномалии, которую могли спровоцировать изменение климата и рост температуры воды в мировом океане.

«Различные природные явления, такие как обесцвечивание кораллов или цветение планктона, естественным образом происходили на протяжении тысяч или десятков тысяч лет. Однако, когда происходит глобальное потепление, оно усиливается и увеличивает частоту существующих явлений», - пояснил изданию Тон Тамронгнавасават с факультета рыболовства Университета Касетсарт.

Аналогичное явление ранее наблюдалось в Техасе. Эксперты также предупредили о цветении водорослей вдоль британского побережья.

По данным британского метеорологического бюро, температуры поверхности моря в апреле и мае были очень высокими, и это может «нанести ущерб местным экосистемам».