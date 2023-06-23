Планктон убил тысячи рыб в Таиланде
Несколько километров пляжей в провинции Чумпхон в Таиланде оказались усеяны мертвыми рыбами, которых убило цветение планктона. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Reuters.
По словам экспертов, рыбы погибли из-за аномалии, которую могли спровоцировать изменение климата и рост температуры воды в мировом океане.
«Различные природные явления, такие как обесцвечивание кораллов или цветение планктона, естественным образом происходили на протяжении тысяч или десятков тысяч лет. Однако, когда происходит глобальное потепление, оно усиливается и увеличивает частоту существующих явлений», - пояснил изданию Тон Тамронгнавасават с факультета рыболовства Университета Касетсарт.
Аналогичное явление ранее наблюдалось в Техасе. Эксперты также предупредили о цветении водорослей вдоль британского побережья.
По данным британского метеорологического бюро, температуры поверхности моря в апреле и мае были очень высокими, и это может «нанести ущерб местным экосистемам».
Ранее метеостанция «Наньцзяо» зафиксировала в Пекине температуру +41,1 градуса, что является очередным рекордом для столицы Китая. А Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила, что глобальное потепление привело к таянию ледников и экстремальной жаре в Европе. Метеорологи прогнозируют, что лето 2023 года может быть аномально жарким.