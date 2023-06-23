Зеленский высказался о сроках проведения выборов президента на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский исключил проведение выборов главы республики до завершения боевых действий в стране. Об этом он высказался в интервью «Би-би-си», видеоверсия которого была опубликована в Telegram-канале украинского лидера.

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Говоря о возможности проведения выборов в следующем году, он указал на то, что по законодательству Украины они «должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий».