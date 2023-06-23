Появление у границ Израиля поставляемого Киеву западного оружия и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе и так далее. Это неизбежный процесс", - сказал Песков в ответ на вопрос об оценках Кремля в связи с появлением поставляемого Киеву западного оружия у границ Израиля и обеспокоенностью израильской стороны его возможным использованием против Тель-Авива.
"Чем больше такого оружия поставляется на Украину, туда, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность и безопасность, тем [больше] все это, конечно, чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте - мировой безопасности", - указал представитель Кремля.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у границ Израиля. По его словам, это одна из причин, по которой еврейское государство воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что израильское вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.