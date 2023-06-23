"Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе и так далее. Это неизбежный процесс", - сказал Песков в ответ на вопрос об оценках Кремля в связи с появлением поставляемого Киеву западного оружия у границ Израиля и обеспокоенностью израильской стороны его возможным использованием против Тель-Авива.