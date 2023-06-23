Посол РФ в КНДР опроверг сообщения о голоде в стране

"Не хватает удобрений, ядохимикатов, топлива, сельскохозяйственной техники и запчастей к ней. Собственная промышленность в полной мере удовлетворить потребности в этих позициях пока не может. Однако страна могла бы все это, а также недостающее зерно купить за границей. Мешают этому санкции", - объяснил Мацегора и добавил, что западной помощи Пхеньяну, которая в последние годы составляла по одному доллару на человека в год, не надо, поскольку без санкций КНДР сама смогла бы справиться с проблемами. В случае отмены или ослабления санкций и прекращении давления на иностранных поставщиков за связь с КНДР "вопрос с питанием населения КНДР будет в самые сжатые сроки решен", - отметил посол.