В ЕС заявили о сложностях в продвижении антироссийской политики

Евросоюзу сложно дальше продвигать антироссийскую политику после принятия 11-го пакета санкций. Об этом Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой», — призналась она.

По словам чиновницы, в данный момент Евросоюз активно работает над тем, чтобы задействовать замороженные активы России в восстановлении Украины.

«Мы работаем в политическом и юридическом плане для достижения этой цели. Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе», — добавила фон дер Ляйен.

О вступлении 11-го пакета санкций Евросоюза против России в силу утром 23 июня сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии. В ведомстве уточнили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России Европейский союз принял еще двумя днями ранее, 21 июня.