CNN: в штате Монтана несколько цистерн с нефтепродуктами упали в реку

В американском штате Монтана сошедший с рельсов грузовой поезд привел к обрушению железнодорожного моста. Несколько цистерн с нефтепродуктами упали в реку Йеллоустоун, жертв нет, сообщил телеканал CNN cо ссылкой на местные власти.

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Несколько цистерн были повреждены, нефтепродукты попали в реку, отмечает «Интерфакс». Причина схода поезда с рельсов пока не установлена.

В заявлении региональной железнодорожной компании говорится, что в аварийном составе было «несколько вагонов» с грузом «повышенной опасности».

«Доступ к местным местам рыбной ловли будет закрыт. Водоочистные сооружения, ирригационные районы и промышленные компании принимают соответствующие меры», — сообщили в офисе шерифа округа.