Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Британию возмутил отказ США от Уоллеса во главе НАТО

Видео дня

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост главы НАТО, возмутив этим решением Лондон, пишет The Telegraph. Британский министр обороны был фаворитом многих государств-членов альянса в качестве преемника Йенса Столтенберга, нынешнего генсека, покидающего должность в 2023 году.

Источники газеты в британском правительстве заявили, что отказ от Уоллеса и «пренебрежительное отношение» США может повредить «особым отношениям» двух стран.

«Мы должны быть их ближайшим союзником. И вот, что мы получаем. Они навредили Великобритании, отдав предпочтение этой датчанке», - подчеркнул собеседник издания.

Сообщалось, что президент США вместе с Францией и Германией поддерживал кандидатуру Метте Фредериксен, социалистического премьер-министра Дании. Однако «она провалила интервью» во время визита в Вашингтон и не смогла произвести впечатление на Байдена. Источники The Telegraph считают, что Столтенберга, скорее всего, попросят отложить выход на пенсию.

Бедность убивает почти двести тысяч американцев в год

США страдают от «самоприобретенной» несправедливости - богатые в стране становятся все богаче, в то время как люди, живущие в бедности, умирают тысячами каждый год. Этот вопрос, согласно исследованию, проведенному Redfield & Wilton Strategies по заказу Newsweek , беспокоит большинство американцев.

Исследование Калифорнийского университета в Риверсайде (UCR), опубликованное ранее в этом году, показало, что смерть 183 тысяч американцев в возрасте от 15 лет и старше в 2019-м - за год до пандемии - может быть связана с бедностью.

Порогом бедности считается доход ниже 50 процентов от среднего показателя по США. В 2019 году средний доход американских домохозяйств составлял 69 560 долларов. По оценкам Бюро переписи населения США, в том же году около 34 миллионов американцев - 10,5 процента населения страны - жили за чертой бедности. Около 21 процента американцев, опрошенных Redfield & Wilton Strategies, не зарабатывают на своей основной работе достаточно денег, чтобы оплачивать счета и поддерживать уровень жизни своей семьи. Еще 52 процента работают на нескольких работах. Больше женщин (24 процента), чем мужчин (18 процентов), заявили, что они не зарабатывают достаточно, чтобы оплачивать счета.

Исследователи UCR обнаружили, что бедные люди имеют примерно такие же показатели выживаемости, как и более богатые, до достижения ими 40-летнего возраста, после чего они умирают значительно чаще богатых. Профессор UCR Дэвид Брэди заявил, что бедность в США убивает больше людей, чем болезнь Альцгеймера, инсульты и диабет.

«Саудовская Аравия сдалась и отказалась от ЧМ-2030»

Саудовская Аравия решила сдаться и не претендовать на проведение ЧМ по футболу 2030 года из-за сильной совместной заявки Португалии, Испании и Марокко, сообщает Marca. По данным издания, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд недавно связался с партнерами из Греции и Египта, чтобы сообщить о решении страны (Саудовская Аравия хотела провести ЧМ вместе с ними).

Решение было принято после «детального изучения Саудовской Аравией своих реальных возможностей» и осознания работы, уже проделанной Испанией, Португалией и Марокко, а также преимуществ, которые они имеют во всех аспектах после многих лет серьезной работы. На совместное проведение чемпионата по-прежнему претендуют Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай. Победитель этой гонки станет известен в сентябре 2024 года.

Украинский кризис показал промышленную слабость Запада

Боевые действия на Украине обнажили огромную слабость современного Запада - отсутствие промышленности, пишет Global Times. Производители оружия, такие как Lockheed Martin и Raytheon, разбогатели на конфликте, но в основном за счет опустошения своих запасов, а не производства.

Заставить деиндустриализированные экономики Запада производить новое оружие, боеприпасы и оборудование, одновременно пытаясь переключить их на «зеленую энергию», чтобы конкурировать с крупнейшими промышленными державами мира, - это нечто из разряда «проще сказать, чем сделать», подчеркивает издание.

Ультраправые в Германии усиливаются из-за тревог немцев за будущее

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» пользуется растущей поддержкой немцев, которые все сильнее тревожатся за будущее страны, пишет The New York Times. АдГ получает высокие результаты в опросах в бывших коммунистических восточных землях Германии - сейчас она является там ведущей партией, собрав около трети избирателей. Также она усиливает свои позиции на более состоятельном западе страны, а на национальном уровне идет «ноздря в ноздрю» с социал-демократами канцлера Олафа Шольца.