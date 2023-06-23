Владеющая взорвавшимся батискафом «Титан» компания закрыла все офисы

Компания OceanGate, владеющая взорвавшимся в Атлантике батискафом «Титан», закрыла все офисы после несчастного случая. Об этом пишет The Seattle Times.

По информации издания, американская фирма объявила о закрытии в четверг, 22 июня, когда береговая охрана Соединенных Штатов подтвердила взрыв подводного аппарата с пятью туристами на борту.