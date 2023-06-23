ЕС запретил вещание пяти российских каналов в рамках новых санкций

Евросоюз (ЕС) запретил вещание каналов RT Balkan, «Царьград», Oriental Review, New Eastern Outlook и Katehon в рамках 11 пакета санкций. Документ опубликован на сайте Совета ЕС .

«Совет приостановил лицензии на вещание еще пяти СМИ: RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook и Katehon», — говорится в документе.

В феврале глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в рамках новых пакетов санкций против России ЕС введет ограничения против большего числа российских СМИ и журналистов.