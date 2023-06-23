Пекин накрыла аномальная погода

Пекин накрыла аномальная жара
Метеостанция «Наньцзяо» зафиксировала в Пекине температуру +41,1 градуса, что является очередным рекордом для столицы Китая. Об этом пишет газета The Guardian.
По данным издания, в Пекине из-за жары был объявлен красный уровень предупреждения – самый высокий в системе оповещения с цветовой кодировкой. При этом предыдущие температурные рекорды были зафиксированы в 1961 году (40,6 градуса) и 1999 году (41,9°C).
«Жара в Пекине сохранится в течение следующих двух дней, а температура составит 38-39 градусов», - говорится в заявлении национальной метеорологической службы.
Власти призвали жителей города «избегать длительных занятий спортом на открытом воздухе и принимать эффективные меры для защиты от солнца». При этом метеостанции зафиксировали рекордные показатели температуры и вокруг столицы.
Очень жаркая погода, согласно прогнозам, сохранится на севере Китая в течение всех трехдневных праздников по случаю традиционного фестиваля драконьих лодок.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила, что глобальное потепление привело к таянию ледников и экстремальной жаре в Европе, а лето 2023 года может побить все рекорды. При этом власти Германии опасаются нехватки питьевой воды летом из-за жары и засухи и не исключают введения ограничений на ее забор в 2023 году.