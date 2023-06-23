Пекин накрыла аномальная погода

Метеостанция «Наньцзяо» зафиксировала в Пекине температуру +41,1 градуса, что является очередным рекордом для столицы Китая. Об этом пишет газета The Guardian.

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По данным издания, в Пекине из-за жары был объявлен красный уровень предупреждения – самый высокий в системе оповещения с цветовой кодировкой. При этом предыдущие температурные рекорды были зафиксированы в 1961 году (40,6 градуса) и 1999 году (41,9°C).

«Жара в Пекине сохранится в течение следующих двух дней, а температура составит 38-39 градусов», - говорится в заявлении национальной метеорологической службы.

Власти призвали жителей города «избегать длительных занятий спортом на открытом воздухе и принимать эффективные меры для защиты от солнца». При этом метеостанции зафиксировали рекордные показатели температуры и вокруг столицы.

Очень жаркая погода, согласно прогнозам, сохранится на севере Китая в течение всех трехдневных праздников по случаю традиционного фестиваля драконьих лодок.