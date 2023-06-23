Зеленский поручил уволить подозреваемого в коррупции военкома

Украинский президент Владимир Зеленский дал поручение уволить подозреваемого в коррупции военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, семья которого приобрела недвижимость и другое имущество в Испании на $4,5 млн после введения на Украине в прошлом году военного положения.

Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего.

"Дал срочное поручение главкому [Вооруженными силами Украины Валерию] Залужному немедленно освободить от должности, так называемого одесского военкома - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - написал Зеленский.

Он также заявил, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка для проверки военкомов во всех регионах Украины на предмет коррупции.

После появления в украинских СМИ весной этого года данных о том, что семья Борисова приобрела в Испании виллу, его отстранили от исполнения служебных полномочий, начав в отношении военкома расследование по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных. Однако позже представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк проинформировала, что Борисов продолжает исполнять свои обязанности, "поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности".