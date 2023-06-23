В Турции задержали иностранца, который собирался устроить теракт в Стамбуле
В Турции задержали иностранца, который планировал совершить крупный теракт в Стамбуле. Как сообщает турецкая газета Milliyet, в его доме нашли материалы для изготовления бомбы.
Выявлением преступника занималась группа антитеррористического отдела департамента стамбульской полиции. Они выяснили, что иностранный гражданин по имени А. Х. планировал устроить теракт в Турции, а после установили его местонахождение в районе Бахчелиэвлер и задержали.
В ходе обысков в доме подозреваемого нашли два пистолета, два магазина, материалы, использовавшиеся для изготовления бомбы, а также различную информацию, которой мужчина пользовался при подготовке к теракту.
Суд арестовал подозреваемого. Его национальность не раскрывается. Предположительно, он является членом Исламского государства (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Расследование по факту приготовления к теракту продолжается.