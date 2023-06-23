Около 500 тысяч человек пострадали из-за наводнений в Индии

Управление по борьбе со стихийными бедствиями индийского штата Ассама (ASDMA) заявило, что не менее 496 тыс. человек оказались в зоне наводнения.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за непрекращающихся мощных ливней затопленными оказались 1366 деревень и более 14 тыс. га сельскохозяйственных земель. Также в зоне наводнения находится порядка 350 тыс. голов домашнего скота.