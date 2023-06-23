На Украине в годовщину начала ВОВ снесли памятники советским солдатам

Шесть памятников советским солдатам снесли на западной Украине накануне, 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане не готовы к появлению улицы Степана Бандеры. Он также отметил, что будет стоять на стороне общества, если оно примет переименование, декоммунизацию и снос памятников. Улица Бандеры уже появилась в городе Днепр.