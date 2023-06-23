Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд
Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду участка земли в Канберре, предназначенного под здание дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские дипломаты отметили, что Москва рассматривает расторжение Канберрой договора на аренду земли как «откровенно политизированный и недружественный шаг».
В посольстве подчеркнули, что стараниями официальной Канберры отношения Австралии и России оказались «на низшей точке за всю историю».
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