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Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд

Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду участка земли в Канберре, предназначенного под здание дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд
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Российские дипломаты отметили, что Москва рассматривает расторжение Канберрой договора на аренду земли как «откровенно политизированный и недружественный шаг».

В посольстве подчеркнули, что стараниями официальной Канберры отношения Австралии и России оказались «на низшей точке за всю историю».

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