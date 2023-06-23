Маск предложил провести бой с Цукербергом по правилам ММА

Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск считает, что его бой с владельцем Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом должен пройти по правилам ММА. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на своей странице в Twitter.

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Один из пользователей соцсети отметил, что поединок «по правилам джиу-джитсу» между бизнесменами стал бы забавным «сюжетным поворотом». В комментарии к этой публикации Маск написал, что хочет провести бой «по всем правилам ММА».

Напомним, в начале июня американские СМИ писали, что один из топ-менеджеров Meta* презентовал сотрудникам будущего конкурента Twitter. Речь идет о приложении под названием Threads, которое разрабатывается под кодовым названием Project 92.

Накануне, комментируя будущее приложение, Маск заявил, что его запуск поставит всех жителей Земли «под каблук» Цукерберга. На этот пост ему ответил один из пользователей, который напомнил, что глава Meta* активно занимается джиу-джитсу и его стоит бояться. Бизнесмен заявил, что готов к бою в клетке с ним. В ответ Цукерберг согласился на поединок. Встреча должна пройти в Октагоне Лас-Вегаса.