Пока вы спали: Антонов о возможности применения ТЯО и что узнали военные о батискафе "Титан"

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Антонов назвал абсурдными спекуляции сенаторов США о возможном применении Россией ТЯО

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Спекуляции законодателей в США о возможном применении Москвой тактического ядерного оружия абсурдны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

По его словам, Россия была и остается ответственной ядерной державой.

«Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», — заявил дипломат.

Посол отметил, что Москва размещает ядерное оружие в Белоруссии на законных основаниях, не нарушив ни одного международного обязательства.

Так Антонов отреагировал на подготовленную американским Сенатом резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к нападению на НАТО.

Nikkei: представители США, Японии, Индии, Китая планируют провести консультации по Украине

Представители Соединенных Штатов, Японии, Индии, КНР и Украины в ближайшее время организуют консультации в широком формате по украинской проблематике, сообщает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

На них пригласят представителей ряда стран, которые не присоединялись к санкциям в отношении Москвы. Как ожидается, встреча пройдет в Копенгагене. О дате не сообщается.

В настоящее время обсуждается возможность приглашения представителей Саудовской Аравии, ЮАР, Бразилии и Турции. Стороны обсудят пути прекращения конфликта вокруг бывшей советской республики, а также возможности взаимодействия со странами, сохраняющими нейтралитет.

На Камчатке началось извержение вулкана

Извержение самого высокого вулкана в России Ключевская сопка началось 22 июня, однако пока не представляет опасности ни для населения, ни для авиации. Об этом заявила «Известиям» руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

«В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа — фонтанирование лавы в кратере вулкана. (…) Яркая термальная аномалия в районе кратера вулкана фиксируется на спутниковых снимках с этой ночи», - пояснила она, напомнив, что последний раз вулкан извергался 30 сентября 2020 по 8 февраля 2021 года.

WSJ: военные США зафиксировали звук имплозии корпуса "Титана" вскоре после его погружения

Американские Военно-морские силы при помощи секретного оборудования зафиксировали звук, указывающий на разрушение батискафа «Титан», который пропал при погружении к лайнеру «Титаник», сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как заявил высокопоставленный представитель ВМС США, это произошло через несколько часов после начала его погружения 18 июня. Военные почти сразу после того, как стало известно о потере связи с аппаратом, приступили к его поиску при помощи «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок». Ее название не разглашается из соображений безопасности.

Предположительно, система зафиксировала звук взрыва рядом с местом, были обнаружены обломки «Титана». Тогда в ВМС не могли с уверенностью заявить, что именно спровоцировало зафиксированный звук.

Космонавты завершили продлившийся более шести часов выход в открытый космос

Они установили на российский модуль «Звезда» аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации, демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов, часть которого они забрали на борт.