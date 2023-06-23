Австралия уверена в законности разрыва договора аренды участка для посольства РФ

Власти Австралии, разорвавшие в июне договор аренды участка для нового здания российского посольства в Канберре, не сомневаются в своей правовой позиции и не удивлены реакцией Москвы на этот шаг. Об этом в пятницу заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

"Мы поступили в соответствии с рекомендациями, касающимися вопросов нашей национальной безопасности, и <…> уверены в своей правовой позиции. Конечно, мы ожидали, что Россия будет недовольна нашим решением", - сказал Альбанезе, выступая перед журналистами.

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Также премьер заявил, что "процесс официального перевода участка в собственность" Австралийского Союза уже идет, но власти страны намерены соблюсти все необходимые требования в рамках расторжения договора. "Мы должны показать, что понимаем и уважаем закон и проходим через все определенные правом процедуры", - сказал он.

Ранее австралийские СМИ сообщили о том, что, несмотря на расторжение договора аренды, сотрудники российской дипломатической миссии все еще присутствуют на территории спорного участка. Комментируя эти сообщения, Альбанезе отметил, что правительство Австралии не считает российских дипломатов угрозой национальной безопасности, а решение, принятое в отношении участка, касалось исключительно "возможности появления здания российского посольства в непосредственной близости от парламента".

Расторжение договора

В августе 2022 года управление правительства Австралии, в ведении которого находятся вопросы федеральной столицы, разместило на своем сайте заявление о расторжении заключенного в декабре 2008 года договора аренды участка для строительства нового комплекса российского посольства. Причиной принятого решения в ведомстве назвали тот факт, что РФ не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения и теперь "незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района, отведенного для дипломатических миссий и иностранных представительств в столице страны".

Российская дипмиссия оспорила это решение, и 31 мая Федеральный суд Австралии отменил его, признав незаконным. Однако уже 15 июня австралийское правительство, сославшись на "рекомендации, касающиеся интересов национальной безопасности", провело через парламент закон, позволяющий Канберре расторгнуть договор в одностороннем порядке. 17 июня генерал-губернатор страны Дэвид Херли подписал документ, после чего он вступил в силу.