Президенты стран Латинской Америки попросили Байдена о помощи для Аргентины

"Мы просим вас поддержать Аргентину в переговорах, которые она ведет с этой организацией. Общие для стран Америки принципы, касающиеся демократии, прав человека и социальной инклюзивности, должны подвести нас к поиску быстрого и эффективного решения для Аргентины", - говорится в письме, которое подписали Луис Арсе (Боливия), Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), Густаво Петро (Колумбия), Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Мексика), Марио Абдо Бенитес (Парагвай) и Габриэль Борич (Чили).

По их мнению, переживающей экономический кризис Аргентине необходимо помочь восстановить рост и увеличить экспорт, чтобы страна была в состоянии выплачивать долг. "Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений, таких же чрезвычайных как чрезмерное налоговое бремя, которое появилось из-за кредита МВФ и стало одной из главных причин сложившейся ситуации", - говорится в письме. Как считают лидеры латиноамериканских стран, положение Аргентины также усугубили последствия пандемии, конфликта на Украине и засухи.

В конце января прошлого года президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в $44 млрд.

В апреле этого года министр экономики страны Серхио Масса сообщил, что собирается обсудить с фондом изменение одобренной для Аргентины экономической программы в условиях резкого ослабления песо.