Американский ветеран обвинил Байдена в сокрытии правды о батискафе

Ветеран Военно-морского флота США , американский активист Джек Пособец обвинил президента США Джо Байдена в сокрытии правды о погибших членах экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Такое заявление он сделал в своем Twitter -аккаунте.

Он прокомментировал статью газета The Wakk Street Journal, в которой утверждается, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане через несколько часов после его пропажи. Пособец выразил уверенность, что американский лидер знал правду с воскресенья, 18 июня, однако Белый дом решил «придержать эту новость». «Они позволили всем думать, что эти люди были живы!», — написал он.